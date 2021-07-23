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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı, ne zaman korona oldu?

Koronavirüs salgını nedeniyle evine ateş düşenlerden biri de Alişan oldu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri olarak tanınan Selçuk Tektaş koronavirüs mücadelesine yenik düştü. 21 Temmuz 2021'de neredeyse 4 haftadır yoğun bakımda olan Selçuk Tektaş'dan kötü haber geldi. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı? Selçuk Tektaş kimdir?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş kaç yaşındaydı, ne zaman korona oldu?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş sosyal medyanın gündeminde. Haziran ayının son haftasında koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hayatını kaybetti... Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumuna dair her şeyi haberimizde derledik...

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 41. yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır.

SELÇUK TEKTAŞ NE ZAMAN, NEDEN VEFAT ETTİ?

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber 21 Temmuz'da geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

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