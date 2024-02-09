Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alişan, kutsal topraklarda; "Gelmek yine nasip oldu" - Magazin haberleri

        Alişan'dan umre ziyareti

        Alişan, Mekke'ye gitti. Umre ziyaretinde bulunan ünlü şarkıcı, "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Daha önce umre ziyareti için kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.

        2

        "GİDİYORUM EN SEVGİLİYE"

        Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan; "Gidiyorum en sevgiliye" dedi.

        3

        "YİNE GELMEK NASİP OLDU"

        Alişan; yolculuk sonrası "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı.

        #alişan
        #mekke
        #umre

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli