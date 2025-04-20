Alişan, Mourinho'yu istifaya davet etti

Fenerbahçe, İstanbul'da karşılaştığı Kayserispor ile 3 - 3 berabere kalmasıyla lider Galatasaray ile aralarındaki puan farkı 5'e çıktı.

Alişan; Fenerbahçe - Kayserispor maçını ailesiyle birlikte tribünden seyretti.

Alişan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır bir yara almasına Alişan bir hayli tepki gösterdi. Alişan, José Mourinho'yu istifaya davet ederek; sosyal medya hesabından; "5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git. Trabzon maçından sonra yazmıştım; "Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız" dedim… O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer… Eğer biraz adamsan gidersin.. "Yapamadım, olmadı" der gidersin!!! Benim son 5 yıldır yazdıklarıma bakın bir neler yazmışım... Bu sene tarihin yüksek bütçeli takımı, neredeyse en çok kupa alan adama teslim edildi ama adamın kibrine, bilmişliğine yenildik... Hâlâ da masal anlatıyor. Masal bitti bitti.. Bu akşam seninle vedalaşma zamanı!!!" şeklinde tepkisini dile getirdi.