Alişan, Okan Kurt ile barışmasının perde arkasını anlattı - Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Gülşe ile Özil'in düğününe katılan Demet Akalın - Okan Kurt çifti ve Alişan - Buse Varol çiftinin aralarındaki buzları erittiği Buse Varol'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

Eski dostlar Demet Akalın ile Alişan canlı yayında gözyaşları içinde barışmışlardı. Barışma sonrası Akalın, Alişan ile Buse Varol çiftine kahvaltıya gitmişti.

2. Sayfa programının haberine göre; Okan Kurt ile Alişan da katıldıkları düğün töreninde barışmış oldu. Ünlü türkücü Alişan barışmanın perde arkasını böyle anlattı:

Dün Demet'ler de yemekteydik. Az önce de Okan'la mesajlaştık zaten. Büyük bir şey yoktu zaten ufak tefek şeyler vardı. Onu da Mesut'un düğününde hallettik. Buse önce masalarına gitti selam verdi daha sonra beraber gittik.

Ben Hira'yla tanışmış oldum. Fotoğraflarda annesine daha çok benziyor gibiydi ama yakından bakınca Okan Abi'ye daha çok benziyor.