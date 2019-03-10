Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen şarkıcı, babalık duygularından bahsetti.
"Burak ilk doğduğunda, kucağıma ilk verdiklerinde şok içerisindeydim. Bir , iki gün kendime gelemedim. Hastane de her şey o kadar karışıktı ki eve gidene kadar hiç birşey anlamadım.
Baba olduğumu Burak'ı evde kucağıma aldığım zaman anladım. Bir de oğlum ile ilgili bir şey keşfettim, baktım ağlamaya başlıyor hemen kucağıma alıp evin içinde koşuyorum İlginçtir ki Burak'ı kucağıma alıp koştuğum zaman ağlamayı kesiyor." dedi.
"BİZİ ÇEKEMEYEN ÇOK İNSAN VAR"
Yaklaşık 6 yıldır küs olduğu popçu Demet Akalın ile barışma süreci hakkında da konuşan Alişan, şunları aktardı.
"Demet'le Burak olduktan sonra konuşmaya başladık. İlk telefonda konuştuk.Sonra bir araya geldik. Demet oğlumun doğduğu ilk hafta gelecekti ama işlerinden dolayı uğrayamadı. Sonrası uzun uzun konuştuk.
Arada laf taşıyan insanlar vardı. Mesela benim söylediğim bir şeyi gidip Demet'e 10 katarak anlatmışlar.
O bana sordu benim hakkımda böyle böyle demişsin, bende ona sen benim hakkında böyle böyle demişsin ben o yüzden konuştum dedim ama halbuki arada o lafların hiç biri olmadı.Bizi çekemeyen insanlar çok şimdi onlar düşünsün" cevabını verdi.
"BEBEĞİN ALTINI DEĞİŞTİRİYORUM"
Muhabirlerin " Buse hanım tekrar setlere dönerek oyunculuk yapacak mı?" sorusuna " Evet tabiki de bu eşimin işi, bu aralar çok yoruluyor. Bazen bebek gece uyanıyor bakıyorum Buse yorgunluktan bitap düşmüş ben kalkıyorum ve oğlumun yemeğini veriyorum, altını temizliyorum ve bezini bile değiştiyorum.
Bir kaç ay sonra bakıcıda gelecek. Şu an sadece anneler yardımcı oluyor geliyor, gidiyor. Bu durumu atlattıktan sonra Buse'yi tekrar ekranlarda görebilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.
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