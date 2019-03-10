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O bana sordu benim hakkımda böyle böyle demişsin, bende ona sen benim hakkında böyle böyle demişsin ben o yüzden konuştum dedim ama halbuki arada o lafların hiç biri olmadı.Bizi çekemeyen insanlar çok şimdi onlar düşünsün" cevabını verdi.