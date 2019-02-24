Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, alışveriş sitelerine sahte reklamlarla dolandırıcılık yapanlara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma başlattı.

Polis, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ülke genelinde aralarında devlet memurlarının da yer aldığı bir suç örgütünü tespit etti. Çete üyeleri internet ortamında yer alan alışveriş sitelerine sahte ilanlar koydukları; vatandaşları ucuz ürün vaadi ile kandırdıkları, ürünün ödemesini aldıktan sonra telefonlarını kapatarak izlerini kaybettirdiklerini belirledi.

Çete üyelerinin üyelerinin hackerları marifeti ile sosyal medya ortamına yerleştirdikleri sahte banka reklamları vasıtası ile internette ödemeler sırasında elde ettikleri kredi kartlarının şifrelerini ele geçirerek hesaplarını boşalttığını tespit etti.

Delilleri toplayan Diyarbakır polisi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi doğrultusunda operasyonun düğmesine bastı. Diyarbakır merkezli Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Bolu’da yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine konuldu.