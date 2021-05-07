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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Şuşa kararnamesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa şehrinin Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı. Kararnamede, "Şuşa tarih boyunca Azerbaycan'ın tarihi, kültürel, sosyo-politik yaşamının önemli merkezlerinden biri olmuştur. 1977 yılında ulu önder Haydar Aliyev'in girişimiyle ‘Şuşa'nın tarihi kısmının tarihi-mimari koru ilan edilmesi’ne ilişkin karar kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı

SON DAKİKA! Aliyev'den Şuşa kararnamesi - Haberler
Aliyev'den Şuşa kararnamesi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa şehrinin Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı.

Kararname ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ermenistan, Azerbaycan'a karşı başlattığı askeri saldırı sonucunda 8 Mayıs 1992'de Şuşa şehrini işgal etmiş ve şehirde halkımızın tarihi-kültürel mirasını yok etme politikası yürütmüştür.

Ordumuzun kararlı mücadelesi ile tarihi adalet yeniden sağlanmış ve 8 Kasım 2020'de Şuşa şehri işgalden kurtarılmıştır. Şehirde imar ve restorasyon çalışmaları başlatılmış, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ilk özel temsilcisi Şuşa’ya atanmıştır.

Tarihi-kültürel önemi ve Azerbaycan halkı için özel manevi değere sahip olması, Şuşa'ya özel ve duyarlı bir yaklaşım gerektiriyor. Bu bakımdan Şuşa'da kamu yönetimi ve yasal düzenlemenin daha da iyileştirilmesi, sadece şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın restorasyonuna ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrin sürekli gelişimi için koşullar oluşturacaktır.

Tarihi görüntüsünün, eski ihtişamının geri kazanılması ve geleneksel zengin kültürel yaşamına kavuşması, aynı zamanda Azerbaycan'ın yüzyıllara dayanan zengin kültürü, mimarisi ve şehir planlama sanatının parlak incisi olarak uluslararası arenada tanıtılması amacıyla Şuşa şehrini Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan ediyorum.”

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