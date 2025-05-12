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        Haberler Gündem Aliyev'den, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin Türkiye'ye tebrik mesajı

        Aliyev'den, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin Türkiye'ye tebrik mesajı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'yi tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:57
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        Aliyev'den Türkiye'ye tebrik mesajı
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        Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkını alınan karar dolayısıyla yürekten kutladığını belirtti.

        Aliyev, "Değerli kardeşimin ilan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan bu gelişme, ülkede sürdürülen kararlı siyasetin, güçlü liderlik ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin bir zaferidir." ifadelerini kullandı.

        Alınan kararın tam olarak uygulanması yönünde Türkiye devletine ve halkına başarılar dileyen Aliyev, desteğini yineledi.

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