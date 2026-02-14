Aliyev: Rusya'nın saldırısı kasıtlıydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarına ilişkin, "kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un da katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı panelde konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aliyev, konunun Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerin temaslarında defalarca gündeme getirildiğini bildirdi.

Aliyev, Ukrayna'da yalnızca Azerbaycan'ın enerji altyapısına değil, Kiev Büyükelçiliğine de üç kez saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "İlk saldırıda bunun tesadüfen gerçekleştiğini düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya verdik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu ise Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.