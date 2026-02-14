Canlı
        Haberler Dünya Aliyev: Rusya'nın saldırısı kasıtlıydı | Dış Haberler

        İlham Aliyev: Rusya'nın saldırısı kasıtlıydı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'da yalnızca Azerbaycan'ın enerji altyapısına değil, Kiev Büyükelçiliğine de üç kez saldırı düzenlendiğini ifade ederken, "İlk saldırıda bunun tesadüfen gerçekleştiğini düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya verdik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu ise Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı anlamına gelmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 22:02 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:02
        Aliyev: Rusya'nın saldırısı kasıtlıydı
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarına ilişkin, "kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı" değerlendirmesinde bulundu.

        Aliyev, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un da katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı panelde konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

        Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji altyapılarına ve Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğine yapılan saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Aliyev, konunun Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerin temaslarında defalarca gündeme getirildiğini bildirdi.

        Aliyev, Ukrayna'da yalnızca Azerbaycan'ın enerji altyapısına değil, Kiev Büyükelçiliğine de üç kez saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, "İlk saldırıda bunun tesadüfen gerçekleştiğini düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya verdik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu ise Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş saldırı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

        Gelişmeler üzerine Rusya'nın Bakü büyükelçisinin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Rusya'ya nota verildiğini söyleyen Aliyev, "Biz yalnızca diplomatik yollarla hareket ediyoruz. Bunun dışında başka bir şey yapamayız. Ancak bu, elbette Azerbaycan'a karşı dostane olmayan bir tutum olarak değerlendirilen bir durumdur. Belirtmek isterim ki, Azerbaycan hükümeti tarafından tüm gerekli diplomatik adımlar atılmıştır." şeklinde konuştu.

        Rusya'nın 2024 ve 2025 yıllarında Kiev'e yaptığı füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına füzeler isabet etmişti. Saldırılarda büyükelçilikteki bazı yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

        Ayrıca, Ukrayna'daki SOCAR'a ait petrol deposuna, Azerbaycan'a ait diğer tesislere ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya ileten gaz kompresör istasyonuna Rusya tarafından hava saldırıları düzenlenmişti.

        *Fotoğraf: İHA

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis, 6 kişi yaralandı (DHA)

