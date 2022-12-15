Alkol dolumundaki faciada "Bizi sen yaktın" suçlaması! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, şişelere alkol dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diyerek elindeki çakmakla alev çıkmasına neden olup, meslektaşlarını yaraladığı iddia edilen hemşire Önder E., tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında savunma yaptı. Önder E., "Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam 'Bastım' derim" dedi. Şikayetçi Türk de "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sordu. Olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hemşire Önder E., alkol şişelerini dolduran hemşire Gizem Elif Türk ile personel Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu?" diye sordu.

Hemşire Gizem Elif Türk Bu sırada "Yakayım mı sizi" diyen Önder E., elindeki çakmakla alkolün alev almasına neden olurken, Türk ve Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı. "YAKAYIM MI SENİ, DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM" Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Önder E., Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Önder E., "Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Orada Yılmaz beyi gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce 'Alkol saf mı, sulu mu?' diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere 'Yakayım mı seni' diye bir şey söylemedim" dedi.

Hemşire Gizem Elif Türk "ÇAKMAK YAKTIĞINI GÖZÜMLE GÖRDÜM" Soruşturma aşamasındaki "Olaydan önce sigara içmeye çıkmıştım. Olay sırasında elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım. Fark etmedim" ifadesi hatırlatılan Önder E., "Orada oturduğum esnada elimde çakmak yoktu. Bu sırada alev aldı. Nasıl alev aldığını bilmiyorum. Çakmak cebimdeydi. Bassam 'Bastım' derim" karşılığını verdi. Şikayetçi Gizem Elif Türk de "Çakmak yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Önder E., "Elimde kesinlikle çakmak yoktu. Nasıl alev aldığını bilmiyorum" cevabını verdi.