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Alkole yeni zam iddiası! Alkole zam geldi mi, alkol fiyatları ne kadar oldu?

Alkol ve sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden alkol fiyatlarına zam iddiası konuşulurken alkollü içkilere yapılan son zamlar yeniden gündeme geldi. İşte alkole yeni zam iddiası hakkında merak edilenler...

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  • Alkol fiyatlarına yeni zam iddiası! Alkole yeni zam geldi mi? 23 Eylül 2022 güncel alkollü içki fiyatları ne kadar oldu?

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar ve Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın'ın sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini açıklaması sonrasında "23 Eylül Cuma alkol fiyatlarına zam geldi mi?" sorusu yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

     
  • Alkol fiyatlarına yeni zam iddiası! Alkole yeni zam geldi mi? 23 Eylül 2022 güncel alkollü içki fiyatları ne kadar oldu?

    ALKOL FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

    Sosyal medyadaki iddialar arasında yer alan alkol zammı ile ilgili resmi kaynaklardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimizde yer vereceğiz. 
  • Alkol fiyatlarına yeni zam iddiası! Alkole yeni zam geldi mi? 23 Eylül 2022 güncel alkollü içki fiyatları ne kadar oldu?

    SON ALKOL ZAMMI NE ZAMAN YAPILDI?

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 6 Eylül Salı günü sosyal medya üzerinden alkollü içeçeklere zam geldiğini duyurdu. 8 Eylül tarihinde ise alkol fiyatlarına ilişkin yeni bir liste yayınladı.
  • Alkol fiyatlarına yeni zam iddiası! Alkole yeni zam geldi mi? 23 Eylül 2022 güncel alkollü içki fiyatları ne kadar oldu?

    4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor. Ancak yüzde 60 oranında vergi artışı öngörülen bu oran yerine daha düşük oranlarla yetinildi.

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