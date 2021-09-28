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Alkollü sürücünün alkolmetreyi pos cihazı sanarak ödeme yapmaya çalışması güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücünün hareketleri gülümsetti. Alkolmetrenin son sınır olan 4.25 promili gösterdiği sürücünün cezasını ödemeye çalışma şekli görenleri şaşırttı. Alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı deneyen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı

Alkollü sürücünün alkolmetreyi pos cihazı sanarak ödeme yapmaya çalışması güldürdü
Alkolmetreyi pos cihazı sanıp ödeme yapmaya çalıştı!
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İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan alkol testinde Soner D'nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D. (32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir" dedi.

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D'nin "Benim evime falan ceza gitmesin" diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti. Polis ekibi, alkollü sürücüye o şekilde ödeme alınmadığını birçok kez hatırlatmak durumunda kaldı.

İHA'nın haberine göre; toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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