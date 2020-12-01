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Allah CC Tanımı:

Allah CC kelimesinin anlamı; Allah Celle Celaluhu demektir. Allah Teala Hazretlerini övmek ve yüceliğini dile getirmek için söylenen bir sözdür. Yüce yaratıcımız olan ve her şeyin sahibi olan Allah Azze ve Celle, sadece ismi ile anılması eksik ve az olur.

Allah CC Örnek Anlatımı:

Allah Celle Celaluhu (CC) Türkçe olarak “Onun şanı ne yücedir” anlamına gelir. Allah’ın şanı yücedir ve bizlere sonsuz nimetler sunmuştur. Bu övgüye Allah Teala’nın ihtiyacı yoktur. Ancak Allah Celle Celaluhu demek, her şeyin sahibi olan Rabbimize saygımızı göstermemize yardımcı olur.

Allah Teala’yı zikir, tesbih, namaz veya Kuran’ı Kerim okuyarak anabiliriz. Ancak Allah ismini ve Allah’ın diğer doksan dokuz ismini anarken de şükrümüzü, saygımızı ve hürmetimizi en azından Celle Celaluhu (göklerin ve yerin nuru) diyerek dile getirmeliyiz. En doğrusu budur ve bir Müslümana yakışan da bu olur.

Allah CC Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: