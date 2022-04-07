Yeni tarihi belirlendi

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Yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan’ın üstlendiği, Gökçe Tezdoğan ile Gökhan Yıldız’ın senaryosunu yazdığı ve Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Allah Yazdıysa Bozsun' filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Filmin gösterimi, gördüğü ilgi nedeniyle 'Bergen'in salon sayısının artması, bunun sonucunda da o günlerde vizyona girecek filmlere salon kalmaması nedeniyle ertelenmişti.

Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür’ün yer aldığı film 13 Mayıs’ta vizyona giriyor.

30’lu yaşlarındaki 'Irmak', ilk defa kaldığı evde yastığının altına anahtar koyar ve rüyasında en yakın arkadaşı 'Eliz'in nişanlısı 'Burak' ile evlendiğini görür. Film, 'Allah Yazdıysa Bozsun' dedirten bu rüyanın komik hikâyesini konu alıyor.