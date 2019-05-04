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Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'de iddiası

Fenerbahçe'nin İranlı genç forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 17 yaşındaki oyuncu için 1 milyon dolar bonservis ödeneceği ve Sayyadmanesh'in sezon sonunda sarı-lacivertli takıma katılacağı öne sürüldü

Allahyar Sayyadmanesh

Fenerbahçe için İran'dan sürpriz bir iddia geldi. İran basınına göre; Fenerbahçe, 17 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'i İstiklal takımından transfer etti. İddialara göre Fenerbahçe oyuncu için 1 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek.

İranlı futbolcu, Guardian tarafından gelecek vaat eden 60 genç isim arasında gösterilmişti.

 

Allahyar Sayyadmanesh, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelmiş ancak menajerinin bunu duyurması nedeniyle imzaların atılmadığı belirtilmişti.

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