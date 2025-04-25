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        Haberler Magazin Allan Hakko'dan Selin Yağcıoğlu hakkında ihanet sorusuna yanıt - Magazin haberleri

        Allan Hakko'dan ihanet sorusuna yanıt

        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile birlikteliği sona eren Allan Hakko, haklarında ortaya atılan ihanet ve Yağcıoğlu'nun evlilik istediği yönündeki iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:07 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:07
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        İhanet iddialarına yanıt
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Allan Hakko, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        2 yıl aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile birlikteliklerini sonlandıran Allan Hakko, haklarında ortaya atılan ihanet ve Yağcıoğlu'nun evlilik istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

        "İHANET SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Gazetecilerin, "İhanet söz konusu mu?"sorusu karşısında gerginleşen Allan Hakko; "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

        "BU ZİHNİYETİ KINIYORUM" DEMİŞTİ

        Selin Yağcıoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte yaşama istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yağcıoğlu, açıklamasında çıkan haberlerdeki cinsiyetçi yaklaşıma da sert bir tepki göstererek; "Bir kız çocuğu annesi olarak, hayatımda her ne kadar derin bağlar kursam da birlikte yaşamak gibi bir tercihi gündemime almak benim için söz konusu değil. Ancak dikkat çekici olan bir diğer konu şu: Neden her ilişkide ‘kadın evlenmek ister, erkek istemez’ gibi cinsiyetçi bir kalıp dayatılıyor? Neden hâlâ bir kadının ilişkiyi kendi isteğiyle bitirebileceği ihtimali görmezden geliniyor? Bu yaklaşımı, eril bakış açısıyla şekillenmiş haber dilini ve bu zihniyeti açıkça kınıyorum" demişti.

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        #allan hakko
        #Selin Yağcıoğlu
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