Türkiye'de her ne kadar çoğunlukla otomobiller fiyatları ve satış rakamları ile gündeme gelse de, sektörün önemli bir bileşenini oluşturan hafif ticari araç tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Önceki hafta, 22 yıldır Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo'nun sürpriz bir şekilde üretiminin İspanya'ya taşınacağının ortaya çıkması, bu araçları yeniden gündeme getirdi. Her ne kadar tartışmalar ve yorumlar tek bir modele indirgense de, hafif ticari araçlar pazarının tümüne bakıldığında pandemide değişen trendler ortaya çıkıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı pazar verilerine bakılacak olursa, Türkiye'de otomobil satışları 2021 yılında yüzde 8 oranında azalırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 oranında artarak 175 bin 497 adet ile geçen yılı kapadı.

Yılın ilk 5 ayında ise, otomobil satışları yüzde 14 oranında düşerken, hafif ticari araç tarafındaki azalma daha sınırlı gerçekleşti ve yüzde 6'da kaldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise pazarda toparlanma işaretleri görüldü. Öyle ki, Mayıs 2022'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20, hafif ticari araç pazarı da yüzde 16 oranında arttı.

Rakamlar, geçen yıldan bu yana hafif ticari araç tarafındaki talebin otomobile göre daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Hafif ticari araç pazar verilerinin kendi içindeki kırılımı da, trendler hakkında ip uçları veriyor. Ocak-Mayıs döneminde van gövde tipi yüzde 74 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, bunu kamyonet gövde tipi yüzde 14 payla izledi.

Pick-up modeller hafif ticari araç pazarının yüzde 8'ini, minibüsler ise yüzde 5'e yakınını oluşturdu. Pandemi öncesinde ise, 2019'ın ilk 5 ayında minibüslerin payı yüzde 10'a yakın, kamyonetlerin pazar payı da yüzde 13 düzeyindeydi.

Hafif ticari araçlar en çok tercih edilen gövde tipleri de, yılın ilk 5 ayında bu araçlar çoğunlukla yük taşımak için alındığını bizlere anlatıyor.

Sektördeki tüm bu değişimleri, yeni trendleri ve gelecek hedeflerini Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ile konuştuk.

Akdeniz, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, markasının yeni modelleri hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

'ARAÇ BULMA SORUNU 2023'TE DE DEVAM EDECEK'

Hafif ticari araç pazarındaki değişimlerin pandeminin başında başladığını kaydeden Akdeniz, "2020 yılında pandeminin patlak vermesi ile, yük taşımacılığı arttı. Bunda e-ticaretteki yükseliş etkili oldu. Fakat, evlerde geçirilen sürenin artması yolcu taşımacılığının azalmasına yol açtı. Hem turizm, hem okul servisleri, hem de personel taşımacılığı tarafında önemli azalmalar meydana geldi. Bu da yük taşımacılığı amacıyla üretilen gövde tiplerinin daha çok satılmasına neden oldu" dedi.

Akdeniz, ilk 5 aylık pazar verilerinin araç bulunurluğunu ifade ettiğini kaydederek, "Pazarın geçen senenin altında seyretmesi yeterli araç bulunmamasından kaynaklanıyor. Geçmişte talebin kuvvetli olduğu yıllarda hafif ticari araç pazarı 240 bin adetleri görmüştü. Tedarik sorunu bu şekilde devam etse bile, yıl sonunda pazarın geçen seneki 175 bin adede bile ulaşamama ihtimali var" dedi.

Tufan Akdeniz, 2021'in başından bu yana devam eden ve süreç içinde yeni krizlere evrilen çip krizi hakkında da konuştu. Akdeniz, "2021'in son çeyreğinde, 2022 için çip krizinin etkisinin azalacağı bekleniyordu. Ama gelinen noktada çip krizinin yıl sonuna kadar süreceği, 2023'te de araç bulunurluk sorunun devam edeceği öngörülüyor" tahminini paylaştı.

'DOBLO'NUN İTHAL OLMASI TÜRKİYE İÇİN KAYIPTIR'

2000 yılından bu yana aralıksız bir şekilde Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun, yeni neslinde İspanya'da üretilecek olmasını da değerlendiren Akdeniz, gelişmenin Türkiye açısından bir kayıp olduğunu söyledi.

Doblo'nun artık ithal olacak olmasının, hafif ticari araç ithal eden Mercedes-Benz açısından bir fırsat yaratmayacağını ifade eden Akdeniz, "Doblo'nun ithal olması bizim için fırsat olmaz. Biz bu alanda hem yolcu hem de yük taşıma çözümü sunan bir araç getiremiyoruz. Fakat Doblo'nun üretiminin yurtdışına çıkması Türkiye için bir kayıptır. O model etrafında tedarikçileri ile birlikte bir ekosistem gelişmişti, çok büyük bir yatırımdı. Bu anlamda, üzücü bir gelişme" dedi.

'İÇ PAZAR ÜRETİM İÇİN UYGUN DEĞİL'

Tufan Akdeniz, Türkiye'de uzunca bir süredir kamyon ve otobüs üreten Mercedes-Benz'in, hafif ticari araç üretimini de değerlendirdiğini açıkladı.

Akdeniz, Türkiye'de hafif ticari araç üretmenin gündemlerinde yer aldığını, fakat iç pazar dinamiklerinin henüz üretim yapmak için uygun olmadığını vurguladı.

Tufan Akdeniz, "Türkiye'de hafif ticari araç üretimini Almanya'daki şirket merkezinde sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Üretim için ekonomik ölçeği yakalamamız lazım. Bunun için de, üreteceğimiz araçların yarısını iç pazarda satabilmeye ikna olmamız gerekli. Fakat, fizibilite henüz sürdürülebilir bir biçimde yurt içi satış konusunda umut vaat etmiyor, vaat ettiği gün üretim yapılabilir. Türkiye'de hafif ticari araç üretimi konusunda arzu ve plan her zaman var" dedi.

CITAN NET DEĞİL, ELEKTRİKLİLER YOLDA

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ile, Alman markanın yeni modelleri hakkında da konuştu.

Markanın kısa bir süre önce tanıttığı hafif ticari modeli Citan'ın Türkiye'ye geliş tarihini sorduğumuz Tufan Akdeniz, bu konuda net cevap vermedi.

Akdeniz, "Citan tarzı araçlar hem ticari hem yolcu taşıma için kullanılıyor, fakat yeni Citan tasarım olarak daha çok Avrupa'nın beklentilerine göre yapıldı. Türkiye'ye uygun olarak bu araçta değişiklikler yapılmazsa Citanı getiremeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor ama şuan için sonuçlanmış değil" diyerek Citan'ın Türkiye'ye geliş tarihinin netleşmediğini ifade etti.

Tufan Akdeniz, bir süredir grey markette satılan elektrikli Vito'yu ise satışa sunacaklarını açıkladı. Elektrikli ticari araçları getirmek için müşteriler ile görüştüklerini kaydeden Akdeniz, "Elektrikli Vito ve elektrikli Sprinter'ı Türkiye'ye getireceğiz. Bu konuda filo operatörleri ile temas halindeyiz" dedi.