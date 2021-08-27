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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, hafif ticari aracı Citan'ın yeni neslini tanıttı. İlk etapa Panelvan ve Tourer gövde tiplerinde satışa sunulacak araca, nesil değişimi ile birlikte eCitan isimli yüzde yüz elektrikli bir versiyon da eklendi.

Yeni Citan hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt, "Küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki yeni Citan, portföyümüzü tamamlayan parça olacak. Araç, profesyoneller tarafından, profesyoneller için tamamen yeniden geliştirildi. Citan aynı zamanda, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın ticari müşterileri için, içten yanmalı motorlar ile geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni gelişmeler, yalnızca elektrikli motorlar ile sunulacak" dedi.

4498 mm uzunluğa sahip Citan, Panelvan ve Tourer olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. Uzun dingil mesafesine sahip Mixto versiyonun da müşterilere sunulması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Citan, kısa dingil mesafeli versiyonunda (2716 mm) yerini aldığı modele kıyasla daha geniş bir hacim sunuyor. Bu kapsamda, Panelvan versiyonunun bagaj bölümünün uzunluğunun 3,05 metreye ulaştığı belirtiliyor.

Yeni Citan’ın motor yelpazesi, üç dizel ve iki benzinli modelden oluşuyor. Panelvan modellerde yer alan dizel motorun 85 kW’lık versiyonu, aşırı güç/aşırı tork fonksiyonu ile sollama sırasında kısa bir süre için 89 kW’lık güç ve 295 Nm’lik tork sunabiliyor.

Tüm güç üniteleri Euro 6d emisyon normlarına uygun olan yeni Citan'da, 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra, en güçlü dizel ve benzinli modeller için 7 kademeli çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek eCitan ise, WLTP’ye göre yaklaşık 285 kilometre menzil değeri sunabiliyor. Bataryanın hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor. eCitan’da bir römork bağlantısı da bulunuyor.