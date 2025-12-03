Alman otomotiv sektöründe ekonomiye güven azaldı

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ekimde eksi 13,4 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, kasımda 6,6 puan düşerek eksi 20 puana geriledi.

Bu düşüş, otomotiv sektörünün beklentilerinde önemli ölçüde daha karamsar olmasından kaynaklandı.

Şirketler, kasımda mevcut iş durumlarını "biraz daha iyi" olarak değerlendirdi.

Sektörün mevcut durum endeksi 4,7 puan artarak eksi 17 oldu. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 4,6 puandan eksi 23 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv endüstrisinin İş Ortamı Anketi, ekimde güçlü artışın ardından kasımda yeniden önemli ölçüde düşüş yaşadı." ifadesi yer aldı.

REKLAM

Ifo’ya göre, Alman üreticiler, gelecek aylarda dış ticaretten yeni bir ivme beklemiyor.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "İş ortamındaki bu iniş çıkışlar, Almanya'da ve dünya genelindeki ekonomik politika belirsizliğinin çok yüksek ve artan seviyesini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİNİN BEL KEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu.