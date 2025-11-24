Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Alman oyuncu Udo Kier hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Alman oyuncu Udo Kier hayatını kaybetti

        Avrupa sinemasının öne çıkan karakterlerine hayat veren Alman oyuncu Udo Kier, 81 yaşında ABD'de hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD yapımları dâhil kariyerinde 250'den fazla filmde rol alan Udo Kier, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü sanatçı Delbert McBride duyurdu. McBride, Kier'in ABD'de hayatını kaybettiğini açıklarken ölüm nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

        SAVAŞTAN KURTULDU

        Udo Kier, 1944'te Almanya'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı zamanlarda bombalanan hastaneden sağ olarak çıkarıldı. 18 yaşında İngiltere'ye dil öğrenmeye gitti. Bu arada da oyunculuk dersleri almaya başladı. 1970'te 'Mark Of The Devil' filminde rol aldı. Film vahşi sahneleriyle dikkat çekiyordu. Bu vahşet filmindeki başarısı 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' adlı filmde başrol oynamasına neden oldu. Bu filmlerden sonra Udo Kier korku filmlerinin kült bir figürü olarak görülmeye başladı. 1980'lerde de özellikle Avrupa yapımı filmlerde büyük bir ün kazandı.

        Udo Kier, ayrıca; 2007'de Osman Sınav'ın yönettiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve Ali Özgentürk'ün yönettiği 2011 yapımı 'Görünmeyen'de rol aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Udo Kier
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır