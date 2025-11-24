Alman oyuncu Udo Kier hayatını kaybetti

ABD yapımları dâhil kariyerinde 250'den fazla filmde rol alan Udo Kier, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünü sanatçı Delbert McBride duyurdu. McBride, Kier'in ABD'de hayatını kaybettiğini açıklarken ölüm nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

SAVAŞTAN KURTULDU

Udo Kier, 1944'te Almanya'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun yaşandığı zamanlarda bombalanan hastaneden sağ olarak çıkarıldı. 18 yaşında İngiltere'ye dil öğrenmeye gitti. Bu arada da oyunculuk dersleri almaya başladı. 1970'te 'Mark Of The Devil' filminde rol aldı. Film vahşi sahneleriyle dikkat çekiyordu. Bu vahşet filmindeki başarısı 'Flesh for Frankenstein' ve 'Blood for Dracula' adlı filmde başrol oynamasına neden oldu. Bu filmlerden sonra Udo Kier korku filmlerinin kült bir figürü olarak görülmeye başladı. 1980'lerde de özellikle Avrupa yapımı filmlerde büyük bir ün kazandı.

Udo Kier, ayrıca; 2007'de Osman Sınav'ın yönettiği 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve Ali Özgentürk'ün yönettiği 2011 yapımı 'Görünmeyen'de rol aldı.