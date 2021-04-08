Almanya'dan Rus aşısı açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya ile "Sputnik V" aşısının tedarik edilmesi konusunda görüşmeler yapacağını belirtti.

Almanya’da hali hazırda mevcut aşının bulunduğuna dikkat çeken Spahn, Rusya’nın Sputnik V aşısını, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

‘‘Rusya’nın gerekli veriyi bizlere sunması gerekli’’ ifadelerini kullanan Spahn, Almanya’nın Bavyera eyaletinin ise, Sputnik V aşısı için 2.5 milyon doz ön sözleşme imzaladığını belirtti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Sputnik V'nin, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanması halinde temmuzda satın alımının gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Spahn, AB Komisyonu'nun dün, "Sputnik V" konusunda diğer üreticilerle olduğu gibi sözleşmeler yapmayacağını açıkladığına işaret ederek "Bunun üzerine AB sağlık bakanları toplantısında, Almanya olarak Rusya ile de her şeyden önce (aşının) hangi miktarların ne zaman gelebileceğine ilişkin ikili görüşmeler yapacağımızı söyledim." dedi.

Bu noktada Rusya’dan, aşının onaylanmasının ardından Almanya’ya ne zaman ve ne kadar miktarda aşı ulaşabileceğine ilişkin somut açıklama beklediklerini belirten Spahn, "Şu anki durumda gerçekten bir fark oluşturması için teslimatın önümüzdeki iki ila dört veya beş ay içinde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde öyle ya da böyle yeterli aşıya sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmeler, Almanya'nın aşı diplomasisinde Rus aşısına yönelmesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.