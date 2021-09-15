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Haberler Gündem Trafik Alman turisti eşinden ayıran feci kaza
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Eşiyle yolun karşısına geçen Alman turistin feci sonu

Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman turist, hayatını kaybetti. Yaralanan eşi ve motosiklet sürücüsü tedavi altında

Alman turisti eşinden ayıran feci kaza
Alman turisti eşinden ayıran feci kaza
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İHA

Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman turist öldü.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Lothar Detlef Loewe (62) ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı. Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Loewe ise, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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