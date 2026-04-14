        Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna barış sürecine Avrupa'nın dahil edilmesini istedi | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna barış sürecine Avrupa’nın dahil edilmesini istedi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD aracılığıyla yapılan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine Avrupa'nın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Avrupa, Rusya-Ukrayna sürecinde masada olmak istiyor

        Başbakan Merz, Almanya-Ukrayna hükümetler arası istişareler toplantısı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

        Bir gazetecinin, "Almanya, Ukrayna'nın en büyük destekçisidir. Ancak Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik çabalarda müzakere masasında yer almıyor. Avrupalı olarak bu sürecin parçası olmamaya daha ne kadar katlanılabilir?" şeklindeki soru karşısında Merz, Avrupalılar olmadan Rusya ile hiçbir anlaşma yapılmayacağı cevabını yineledi.

        Friedrich Merz, Avrupa’nın sürecin ve barış anlaşmasının bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak "Amerikan hükümeti, Avrupa’nın herhangi bir anlaşmaya imza atmasını istiyorsa, ki bu imza gerekli, o zaman Avrupa’nın da bu sürece dahil olması gerekir." diye konuştu.

        Şu anda ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde de bir toplantı daha düzenlemeye çalıştıklarını dile getiren Merz, Amerikan tarafını da buna katılmaya davet ettiklerini aktardı.

        "Hızlı ve kalıcı bir barış istiyoruz"

        Merz, "Ancak Avrupa’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) ve şunu da eklemek isterim 2025’ten beri Ukrayna’nın açık ara en büyük destekçisi olan Almanya’nın katılımı benim için vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

        Ukrayna’da savaş sonrası düzenin inşasında da rol alacaklarını kaydeden Merz, savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesini talep ettiklerini yineleyerek, "Hızlı ve kalıcı bir barış istiyoruz." dedi.

        Friedrich Merz, Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu ancak Moskova'nın maksimalist taleplerini dayattığını ve böyle bir barışın haklı olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.

        - Ukrayna’nın AB üyeliği talebi

        Başbakan Merz, Almanya-Ukrayna ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını belirterek, özgür, güvenli ve müreffeh bir Avrupa'da egemen ve demokratik bir Ukrayna'yı istediklerini dile getirdi.

        Ukrayna’nın AB üyeliği hedefini de paylaştığını vurgulayan Merz, "Kısa vadede bunu tam olarak uygulayamayacağımızı bilmemize rağmen Almanya bu hedefi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Friedrich Merz, Alman hükümetinin, Ukrayna'yı özellikle yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü gibi alanlardaki reformları daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.

        Ukraynalı mülteciler

        Almanya’daki Ukraynalı mülteciler konusuna da değinen Merz, Ukrayna vatandaşlarının memleketlerine dönüşünü kolaylaştırmak için iki ülkenin işbirliği içinde olacağını söyledi.

        Başbakan Merz, Ukrayna'nın askerlik yaşında olan erkeklerin ülke dışına çıkışını azaltmaya yönelik çabalarını desteklediklerini ifade ederek, bunun Ukrayna’nın savunma kapasitesi ve ülkenin yeniden inşası için önemli olduğunu kaydetti.

        Macaristan'daki seçim

        Macaristan’daki seçimlere de değinen Friedrich Merz, bu seçimin AB'nin Ukrayna’ya verdiği desteğe de etkisi olacağını belirtti.

        12 Nisan Pazar günü yapılan seçimlerin "tarihi" olarak nitelendirilebileceğini aktaran Merz, "Ezici bir çoğunlukla sadece bir hükümeti değil, aynı zamanda bir sistemi de değiştirdiler. 1989'dan sonra adeta ikinci kez kendi özgürlüklerini seçtiler." dedi.

        Öte yandan toplantı kapsamında, iki ülkenin savunma sanayisinden kritik madenlere kadar birçok anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

