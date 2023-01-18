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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankların teslimatı hakkında yorum yapmadan, Berlin'in Kiev'i "gerekli olduğu sürece" destekleyeceği sözünü verdi.

Scholz, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2023 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, geçen yılın, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından gelen enerji krizi ile hiç olmadığı kadar meydan okumalarla dolu olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizini aşmak için ülkesinin hızlıca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri inşa ettiğini ve doğal gaz depolama tesislerini hızlıca doldurduğunu anlatan Scholz, bununla Almanya'da bu kış için enerji arzının güvende olduğunu vurguladı.

Scholz, "Almanya esnek olabilir, bürokratik olmayabilir ve hızlı olabiliriz." dedi

Almanya'nın karbon-nötr bir ekonomiye doğru dönüşümünün enerji kriziyle tamamen yeni bir dinamik kazandığını ifade eden Scholz, hidrojenin ekonomide artan rolünü vurguladı.

Olaf Scholz, ülkesinin geçen yıl Kiev'e 12 milyar avrodan fazla para ayırdığını ifade ederek, "Ukrayna'yı sadece mali imkanlarla ve insani yardımla değil, aynı zamanda çok sayıda silahla da destekliyoruz. Ukrayna da kendini büyük bir başarı ve etkileyici bir cesaretle savunuyor.” dedi.

Ukrayna'nın yeniden inşasında özel sektörün önemli bir rol oynayacağın işaret eden Scholz, şirketlerin de Ukrayna'daki fırsatların farkında olduklarını ifade etti.

Ukrayna'ya Leopard tankları tedariki sorulduğunda, NATO'nun Rusya ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istediğini söyleyen Scholz, teslimat hakkında yorum yapmadı. Scholz, Berlin’in Kiev'i "gerekli olduğu sürece" destekleyeceği sözünü verdi.

ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ederken, Scholz, ticarette korumacılığın, rekabeti ve yeniliği engelleyerek iklim değişikliğinin hafifletilmesine olumsuz katkısı olduğunu söyledi.

ALMANYA'NIN ROLÜ KRİTİK

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin bunları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

İlk defa bir Batılı ülke olarak İngiltere'nin Ukrayna'ya Challenger 2 tankları gönderme sözü vermesiyle Ukrayna'ya Leopard tanklarının teslimatı konusunda Berlin üzerindeki baskı artmıştı.

Fotoğraf: AP