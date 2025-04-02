Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 27. hafta, BVB Dortmund ve Mainz 05 ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

BVB Dortmund, evinde Mainz 05'ni 3-1 mağlup ederek toplam puanını 38'e çıkardı; konuk ekip Mainz 05 puan alamayarak evine döndü.

Bayern, sahasında ağırladığı St.Pauli'yi 3-2 mağlup ederek 65 puana ulaştı; St.Pauli ise haftayı 25 puanda kapadı.

Bu hafta M'gladbach'in misafiri olan RB Leipzig, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 42 puanla tamamladı; M'gladbach ise puanını 43 yaptı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Leverkusen, rakibi Bochum takımını 3-1 geçmeyi başardı.

Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi H. Kiel'i 3-0 mağlup etti.

Hoffenheim, evindeki mücadelede rakibi Augsburg ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Heidenheim, 27. haftada oynanan mücadelede VfL Wolfsburg'u 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Heidenheim böylece 22 puana yükseldi. Heidenheim'i ağırlayan VfL Wolfsburg ise 38 puanda kaldı.

Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Stuttgart'ı etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Frankfurt puanını 48'e yükseltti.