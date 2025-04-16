Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Heidenheim arasında gerçekleşti.

Frankfurt, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasında Bayern, kendi evinde BVB Dortmund ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Bayern 69, BVB Dortmund ise 42 puan ile haftayı tamamladı.

BVB Dortmund, deplasmanda Bayern ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından BVB Dortmund'un puanı 42, Bayern'in ise 69 oldu.

RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi VfL Wolfsburg takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 48 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım VfL Wolfsburg ise 38 puanda kaldı.

Augsburg, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Augsburg oldu.

Leverkusen ile Union Berlin ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Leverkusen 63 puana ulaşırken, Union Berlin ise 35 puana yükseldi.

Freiburg, deplasmanda M'gladbach'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.