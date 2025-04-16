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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın görünümü

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 29. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 69 puanla Bayern lider ve hemen ardında onu 63 puanla Leverkusen takip ediyor. Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 29. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Heidenheim arasında gerçekleşti.

        Frankfurt, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Heidenheim'i 3-0 mağlup etti.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 29. haftasında Bayern, kendi evinde BVB Dortmund ile oynadığı maçtan berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı; Bayern 69, BVB Dortmund ise 42 puan ile haftayı tamamladı.

        BVB Dortmund, deplasmanda Bayern ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 2-2 biten maçın ardından BVB Dortmund'un puanı 42, Bayern'in ise 69 oldu.

        RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi VfL Wolfsburg takımını 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 48 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım VfL Wolfsburg ise 38 puanda kaldı.

        Augsburg, bu hafta Bochum'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Augsburg oldu.

        Leverkusen ile Union Berlin ligin 29. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Leverkusen 63 puana ulaşırken, Union Berlin ise 35 puana yükseldi.

        Freiburg, deplasmanda M'gladbach'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        St.Pauli, bu hafta H. Kiel'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip St.Pauli oldu.

        Hoffenheim, zorlu mücadelede rakibi Mainz 05'ni 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 29. Haftanın Sonuçları
        11.04.2025 21:30
        Vfl Wolfsburg
        2
        RB Leipzig
        3
        İY(0-2)
        12.04.2025 16:30
        VfL Bochum
        1
        Augsburg
        2
        İY(0-1)
        12.04.2025 16:30
        Bayer Leverkusen
        0
        Union Berlin
        0
        İY(0-0)
        12.04.2025 16:30
        M'gladbach
        1
        Freiburg
        2
        İY(1-1)
        12.04.2025 16:30
        Holstein Kiel
        1
        St Pauli
        2
        İY(1-1)
        12.04.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        2
        Mainz 05
        0
        İY(2-0)
        12.04.2025 19:30
        Bayern Münih
        2
        Borussia Dortmund
        2
        İY(0-0)
        13.04.2025 16:30
        Vfb Stuttgart
        1
        Werder Bremen
        2
        İY(1-1)
        13.04.2025 18:30
        Eintracht Frankfurt
        3
        FC Heidenheim
        0
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 29. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		29 21 6 2 69 54
        2
        Bayer Leverkusen
        		29 18 9 2 63 29
        3
        Eintracht Frankfurt
        		29 15 6 8 51 16
        4
        RB Leipzig
        		29 13 9 7 48 10
        5
        Mainz 05
        		29 13 7 9 46 12
        6
        Freiburg
        		29 13 6 10 45 -5
        7
        M'gladbach
        		29 13 5 11 44 3
        8
        Borussia Dortmund
        		29 12 6 11 42 9
        9
        Werder Bremen
        		29 12 6 11 42 -7
        10
        Augsburg
        		29 11 9 9 42 -7
        11
        Vfb Stuttgart
        		29 11 7 11 40 6
        12
        Vfl Wolfsburg
        		29 10 8 11 38 6
        13
        Union Berlin
        		29 9 8 12 35 -12
        14
        TSG Hoffenheim
        		29 7 9 13 30 -16
        15
        St Pauli
        		29 8 5 16 29 -10
        16
        FC Heidenheim
        		29 6 4 19 22 -24
        17
        Holstein Kiel
        		29 4 6 19 18 -30
        18
        VfL Bochum
        		29 4 6 19 18 -34

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 30. Hafta Maçları
        19.04.2025 16:30
        Freiburg
        TSG Hoffenheim
        19.04.2025 16:30
        Werder Bremen
        VfL Bochum
        19.04.2025 16:30
        FC Heidenheim
        Bayern Münih
        19.04.2025 16:30
        Mainz 05
        Vfl Wolfsburg
        19.04.2025 16:30
        RB Leipzig
        Holstein Kiel
        19.04.2025 19:30
        Union Berlin
        Vfb Stuttgart
        20.04.2025 16:30
        Augsburg
        Eintracht Frankfurt
        20.04.2025 18:30
        Borussia Dortmund
        M'gladbach
        20.04.2025 20:30
        St Pauli
        Bayer Leverkusen
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