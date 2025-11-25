Almanya Bundesliga Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 11. haftasının son mücadelesi, St.Pauli ve Union Berlin takımları arasında oynandı.

Lig'in 11. haftasında Union Berlin deplasmanda St.Pauli'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Union Berlin oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

RB Leipzig, kendi sahasındaki mücadelesinde Werder Bremen'i mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 25'e yükseltti.

Freiburg'u konuk ettiği Almanya Bundesliga Ligi maçında 6-2 galip gelen Bayern, bu sonuçla puanını 31'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Freiburg ise haftayı 13 puan ile noktaladı.

Zorlu mücadelede BVB Dortmund kendi sahasında rakibi Stuttgart ile karşılaştı. 3-3 biten mücadelede kazanan çıkmazken BVB Dortmund 22 ve rakibi konuk ekip Stuttgart ise 22 puan ile haftayı kapattı.

Mainz 05 ile Hoffenheim ligin 11. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Mainz 05 6 puana ulaşırken, Hoffenheim ise 20 puana yükseldi.

Zorlu müsabakada ev sahibi Augsburg, rakibi Hamburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 10'a yükseltti.