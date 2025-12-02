Almanya Bundesliga Ligi'nde 12. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 12. haftasının son maçı, Freiburg ve Mainz 05 arasında oynandı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Freiburg, rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 4-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 16'ya yükseltti.

Bayern, kendi sahasında St.Pauli takımını ağırladı. Bayern karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip St.Pauli ise 7 puanda kaldı.

Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Leverkusen, BVB Dortmund'u 2-1 yenerek toplamda 25 puana yükseldi.

RB Leipzig, 12. haftada konuk olduğu M'gladbach ile berabere kaldı. 0-0 biten maçta RB Leipzig ve M'gladbach 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 13, konuk ekip ise 26 puan ile noktaladı.

Hoffenheim evinde konuk ettiği Augsburg'u 3-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Zorlu mücadelede ev sahibi Werder Bremen, rakibi Köln'ü tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Zorlu deplasmanda Heidenheim ev sahibi rakibi Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Hamburg, rakibi Stuttgart takımını 2-1 geçmeyi başardı.