Almanya Bundesliga Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 12. hafta heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde 34 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Mainz 05. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 12. haftasının son maçı, Freiburg ve Mainz 05 arasında oynandı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Freiburg, rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 4-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 16'ya yükseltti.
Bayern, kendi sahasında St.Pauli takımını ağırladı. Bayern karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip St.Pauli ise 7 puanda kaldı.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Leverkusen, BVB Dortmund'u 2-1 yenerek toplamda 25 puana yükseldi.
RB Leipzig, 12. haftada konuk olduğu M'gladbach ile berabere kaldı. 0-0 biten maçta RB Leipzig ve M'gladbach 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 13, konuk ekip ise 26 puan ile noktaladı.
Hoffenheim evinde konuk ettiği Augsburg'u 3-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Zorlu mücadelede ev sahibi Werder Bremen, rakibi Köln'ü tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Zorlu deplasmanda Heidenheim ev sahibi rakibi Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Hamburg, rakibi Stuttgart takımını 2-1 geçmeyi başardı.
Ligin 12. haftasında oynanan mücadelede Frankfurt ile VfL Wolfsburg karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 21 puana, konuk ekip ise 9 puana sahip oldu