        Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Bayern, RB Leipzig ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Giriş: 16.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 3. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 3. haftasının son mücadelesi, M'gladbach-Werder Bremen arasında gerçekleşti.

        Zorlu deplasmanda Werder Bremen ev sahibi rakibi M'gladbach'i 4-0 mağlup etti.

        Bayern, evinde Hamburg'u 5-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Hamburg puan alamayarak evine döndü.

        BVB Dortmund, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Heidenheim'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 7'ye yükseltti.

        RB Leipzig, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Mainz 05'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.

        Frankfurt'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

        Freiburg, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Freiburg puanını 3'e yükseltti.

        VfL Wolfsburg ile Köln ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte VfL Wolfsburg 5 puana ulaşırken, Köln ise 7 puana yükseldi.

        Hoffenheim, deplasmanda Union Berlin'i 4-2 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi St.Pauli, rakibi Augsburg takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 3. Haftanın Sonuçları
        12.09.2025 21:30
        Bayer Leverkusen
        3
        Eintracht Frankfurt
        1
        İY(2-0)
        13.09.2025 16:30
        Mainz 05
        0
        RB Leipzig
        1
        İY(0-1)
        13.09.2025 16:30
        Freiburg
        3
        Vfb Stuttgart
        1
        İY(0-1)
        13.09.2025 16:30
        FC Heidenheim
        0
        Borussia Dortmund
        2
        İY(0-2)
        13.09.2025 16:30
        Vfl Wolfsburg
        3
        FC Köln
        3
        İY(1-1)
        13.09.2025 16:30
        Union Berlin
        2
        TSG Hoffenheim
        4
        İY(0-2)
        13.09.2025 19:30
        Bayern Münih
        5
        Hamburger SV
        0
        İY(4-0)
        14.09.2025 16:30
        St Pauli
        2
        Augsburg
        1
        İY(1-1)
        14.09.2025 18:30
        M'gladbach
        0
        Werder Bremen
        4
        İY(0-2)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 3. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		3 3 0 0 9 12
        2
        Borussia Dortmund
        		3 2 1 0 7 5
        3
        FC Köln
        		3 2 1 0 7 4
        4
        St Pauli
        		3 2 1 0 7 3
        5
        Eintracht Frankfurt
        		3 2 0 1 6 3
        6
        TSG Hoffenheim
        		3 2 0 1 6 1
        7
        RB Leipzig
        		3 2 0 1 6 -3
        8
        Vfl Wolfsburg
        		3 1 2 0 5 2
        9
        Werder Bremen
        		3 1 1 1 4 1
        10
        Bayer Leverkusen
        		3 1 1 1 4 1
        11
        Augsburg
        		3 1 0 2 3 0
        12
        Vfb Stuttgart
        		3 1 0 2 3 -2
        13
        Freiburg
        		3 1 0 2 3 -3
        14
        Union Berlin
        		3 1 0 2 3 -4
        15
        Mainz 05
        		3 0 1 2 1 -2
        16
        M'gladbach
        		3 0 1 2 1 -5
        17
        Hamburger SV
        		3 0 1 2 1 -7
        18
        FC Heidenheim
        		3 0 0 3 0 -6

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 4. Hafta Maçları
