Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 9. hafta heyecanı sürüyor. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 9. haftasının sona erdiği karşılaşmada, VfL Wolfsburg ve Hoffenheim mücadele etti.

        Hoffenheim, bu hafta VfL Wolfsburg'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Hoffenheim oldu.

        Bayern, kendi evinde Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek toplam puanını 27'ye çıkardı; konuk ekip Leverkusen ise haftayı 17 puanda tamamladı.

        RB Leipzig, Stuttgart'ı konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 22 puanın sahibi oldu.

        BVB Dortmund, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Augsburg'u etkili oyunuyla 1-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 20 puana ulaştı.

        9. haftada ev sahibi Mainz 05 ile rakibi Werder Bremen berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        M'gladbach, deplasmanda St.Pauli'yi 4-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 9. haftasında Heidenheim ile Frankfurt arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        9. haftada ev sahibi Union Berlin ile rakibi Freiburg berabere kaldı ve mücadele 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Hamburg'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Köln, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 9. Haftanın Sonuçları
        31.10.2025 22:30
        Augsburg
        0
        Borussia Dortmund
        1
        İY(0-1)
        01.11.2025 17:30
        Mainz 05
        1
        Werder Bremen
        1
        İY(1-0)
        01.11.2025 17:30
        St Pauli
        0
        M'gladbach
        4
        İY(0-2)
        01.11.2025 17:30
        RB Leipzig
        3
        Vfb Stuttgart
        1
        İY(1-0)
        01.11.2025 17:30
        FC Heidenheim
        1
        Eintracht Frankfurt
        1
        İY(1-0)
        01.11.2025 17:30
        Union Berlin
        0
        Freiburg
        0
        İY(0-0)
        01.11.2025 20:30
        Bayern Münih
        3
        Bayer Leverkusen
        0
        İY(3-0)
        02.11.2025 17:30
        FC Köln
        4
        Hamburger SV
        1
        İY(1-0)
        02.11.2025 19:30
        Vfl Wolfsburg
        2
        TSG Hoffenheim
        3
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 9. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		9 9 0 0 27 29
        2
        RB Leipzig
        		9 7 1 1 22 9
        3
        Borussia Dortmund
        		9 6 2 1 20 9
        4
        Vfb Stuttgart
        		9 6 0 3 18 4
        5
        Bayer Leverkusen
        		9 5 2 2 17 4
        6
        TSG Hoffenheim
        		9 5 1 3 16 3
        7
        FC Köln
        		9 4 2 3 14 4
        8
        Eintracht Frankfurt
        		9 4 2 3 14 3
        9
        Werder Bremen
        		9 3 3 3 12 -4
        10
        Union Berlin
        		9 3 2 4 11 -4
        11
        Freiburg
        		9 2 4 3 10 -2
        12
        Vfl Wolfsburg
        		9 2 2 5 8 -5
        13
        Hamburger SV
        		9 2 2 5 8 -7
        14
        Augsburg
        		9 2 1 6 7 -9
        15
        St Pauli
        		9 2 1 6 7 -10
        16
        M'gladbach
        		9 1 3 5 6 -8
        17
        Mainz 05
        		9 1 2 6 5 -7
        18
        FC Heidenheim
        		9 1 2 6 5 -9

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 10. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"