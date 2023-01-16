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Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu?

Almanya'da 14 Aralık'ta vefat eden ve cenazesi başka bir Alman vatandaşı ile karıştırıldığı için yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın ölümüne ilişkin yeni detay ortaya çıktı.

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  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı ile 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırılmış, Alman ailenin cenazenin yakılması için krematoryuma götürülmesini istemesi üzerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi krematoryumda yakılmıştı.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    Alman NDR'ın haberine göre Abdülkadir Sargın'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    KAFASINA SERT CİSİMLE VURDU

     

    Habere göre 71 yaşındaki baba Abdülkadir Sargın, 13 Aralık'ta ailesiyle yemek yiyordu. Ancak Sargın, 37 yaşındaki oğlunu alkollü olduğu için apartmandan dışarı atmak istedi ve ikili arasında tartışma başladı.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    Tartışmanın büyümesi üzerine de oğlu babasının kafasına sert bir cisimle vurdu. Sargın'ın durumu gün içerisinde kötüleşti ve ertesi gün beyin kanamasından hayatını kaybetti.

     

    Hannover Savcılığı Sözcüsü, "Otopside beyin kanamasından öldüğü anlaşıldı. Bunun nedeni aldığı sert darbe olabilir" dedi. NDR'ın haberine göre oğul, akıl hastalığının yerin olup olmadığının tespiti için bir psikiyatri hastanesine yerleştirildi.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    CENAZENİN KARIŞTIRILMASI

     

    MHH Hastanesi'nde 14 Aralık'ta vefat eden Abdulkadir Sargın'ın naaşı ile 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırılmış, Alman ailenin cenazenin yakılması için krematoryuma götürülmesini istemesi üzerine Abdulkadir Sargın'ın cenazesi krematoryumda yakılmıştı.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    Alman aile daha sonra, vazoya konan ve kendi yakınlarının sandığı ancak Sargın'a ait olan külleri törenle defnetmişti.

     

    Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usullere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını görmüştü.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    Türk vatandaşı Sargın için bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, Sargın'ın külleri Hannover Stöcken Mezarlığı'nda dualarla toprağa verilmişti.

     

    Sargın ailesi hukuki süreç başlatmıştı.
  • Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu mu? - Haberler

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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