Alman aile daha sonra, vazoya konan ve kendi yakınlarının sandığı ancak Sargın'a ait olan külleri törenle defnetmişti.

Sargın'ın cenazesini almaya giden ve İslami usullere göre defin hazırlığı yapan çocukları ise gasilhanede yıkanmak üzere bekleyen cenazenin babalarına ait olmadığını görmüştü.