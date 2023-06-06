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Almanya'da fabrika siparişleri nisanda artış beklentisine rağmen düştü

Almanya'da fabrika siparişleri, nisanda yükseliş beklentisine rağmen düşerek Alman sanayisindeki zayıflığa işaret etti

Almanya'da fabrika siparişleri nisanda artış beklentisine rağmen düştü
AA

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü.

Fabrika siparişleri, martta yüzde 10,9'luk gerileme ile 2020 yılı nisan ayından beri en büyük düşüşü kaydetmişti. Piyasa beklentisi, marttaki düşüşün ardından nisanda aylık bazda yüzde 3 artış yaşanması yönündeydi.

Fabrika siparişleri, Nisan 2022'ye göre de yüzde 9,9 geriledi.

Almanya'da nisanda aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 1,6, yabancı siparişlerde de yüzde 1,8 düşüş oldu.

Söz konusu dönemde alınan siparişler için sektörler arasında büyük farklılıklar da yaşandı. Makine-teçhizat imalatı ile gemi, tren, uçak gibi muhtelif taşıt yapımında siparişlerde düşüşler yaşanırken, elektrikli teçhizat ve motorlu kara taşıtları imalatı sektörlerinde artış görüldü.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nisanda, büyük siparişlerin hariç tutulması halinde, fabrika siparişlerinde yüzde 1,4'lük bir artış görüleceğine işaret edilerek, "İhracata dayalı Alman ekonomisi, özellikle hala zayıf olan küresel ekonomiden ve Euro bölgesinden gelen siparişlerdeki düşüşten olumsuz etkileniyor.” denildi.

İç talebin ise nispeten istikrarlı olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, zayıf olan fabrika siparişlerinin henüz sanayi üretiminde büyüme için ivme sağlamadığı belirtildi.

ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN KÜÇÜLEBİLİR

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mart ayındaki düşüşe rağmen, gelen siparişlerin nisan ayında beklentilerin aksine toparlanamadığını belirterek, “Bu kötü bir sinyal. Kış yarısındaki teknik resesyon tesadüfî değildi. Dünya çapındaki faiz artışlarıyla birlikte, Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında yeniden küçüleceğini gösteren çok şey var." dedi.

"SANAYİDE İŞLER PÜRÜZSÜZ DEĞİL"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger ise fabrika siparişlerine ilişkin verileri büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirerek, "Sanayide işler hiç de pürüzsüz değil… Sanayinin geleceği, bu ülkedeki iklim politikası nedeniyle de zorlu olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 3 Mayıs'ta Kovid-19 salgını sonrası daha iyi işleyen tedarik zincirlerine rağmen Almanya'nın ihracatına ilişkin 2023 yılı reel büyüme tahminini yüzde 2,5’ten 1’e indirdi.

DIHK, buna neden olarak, yüksek enflasyonu, artan faiz oranlarını ve küresel ticarette artan korumacılığı gösterdi.

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