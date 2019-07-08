Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, ülkede sanayi üretiminin mayısta aylık yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

Sanayi üretimi, Mayıs 2018’e göre ise yüzde 3,7 azaldı. Daha önce yüzde 1,9 azalış olarak açıklanan nisan ayı verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ülkede mayısta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,9 arttığını da ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde, ara malı üretimi yüzde 0,5 azalırken, sermaye malı üretimi yüzde 2, tüketim malları üretimi de yüzde 1,1 arttı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 2,2 ve inşaatta yüzde 2,4 düşüş görüldü.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe üretimin mayısta yüzde 1,9 azaldığı kaydedildi.

Nisan ayında sanayi üretiminin zayıf gerçekleşmesinden sonra mayısta toparlanmanın düşük bir seviyede kaldığı aktarılan açıklamada, siparişlerin zayıf kalması ve mevcut iş ortamı nedeniyle ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda potansiyelin altında kalacağının beklendiği bildirdi.