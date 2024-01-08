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        Haberler Dünya Almanya'da sol bölündü, "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" Partisi kuruldu

        Almanya'da sol bölündü, "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" Partisi kuruldu

        Almanya'da "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" Partisi resmen kuruldu. Bir süredir tartışmaların yaşandığı Sol Parti, Sahra Wagenknecht ve diğer 9 milletvekilinin ekim ayındaki istifasıyla bölünmüştü.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:41
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        Almanya'da sol bölündü: Yeni parti "BSW"
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        Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla partinin kurulduğunu açıklayan eski Sol Parti milletvekili Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali ile kendisinin partinin eş başkanları olduğunu ifade etti.

        Wagenknecht, siyaset, bilim, kültür ve iş çevrelerinden ve sendikalardan toplam 44 kurucu üyeleri bulunduğunu belirterek, "Almanya’nın yeni bir güce ihtiyacı var." dedi.

        Almanya'daki parti yelpazesini ve ülke siyasetini temelden değiştirme potansiyeline sahip bir partinin temelini attıklarını vurgulayan Wagenknecht, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

        Ülkede derin bir belirsizlik olduğunu savunan Wagenknecht, "Planı olmayan bir hükümetle karşı karşıyasınız. Beceriksizlik ve kibir dolu bir hükümet çevresi mevcut. Bu durum ülkeyi bölüyor ve geleceği tehlikeye atıyor." diye konuştu.

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        Wagenknecht, partinin haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi ile sonbaharda Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine katılacağını da açıkladı.

        Wagenknecht, yeni parti programının 2025 federal seçimlerine kadar üye ve uzmanlarla birlikte geliştirileceğini dile getirerek, "İlk kurultay 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

        Kurulan yeni partide Prof. Shervin Haghsheno başkan yardımcılığı, milletvekili Christian Leye de genel sekreterliğe getirildi.

        Eski Sol Parti siyasetçisi Fabio De Masi ve uzun süredir Sosyal Demokrat Parti'de siyaset yaptıktan sonra istifa eden eski Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel'in yeni partinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacakları ifade edildi.

        Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenler, daha önce de aynı isimle bir dernek kurmuştu.

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