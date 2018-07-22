Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan makalede, Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı "Hermes Kredi yaptırımlarının" 2018 yılı için kaldırılacağı aktarıldı.

Almanya geçen yıl eylül ayında Alman vatandaşı Peter Steudner’in tutuklanması üzerine Almanya, Hermes kredilerine 1.5 milyar Euro sınırlaması getirmişti.

Hermes Kredileri nedir?

Hermes garantisi yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla getirilen bir düzenleme. Türkiye, bu krediye en çok başvuran ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, Türkiye ile olan Hermes kredilerine 1,5 milyar Euro'luk üst sınır getirmişti.

Almanya, Türkiye'nin hem ihracat hem de ithalat yaptığı ülkeler arasında büyük öneme sahip. Almanya'dan 2017'de 15.1 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, aynı sene içerisinde 21.3 milyar dolarlık ithaat yapıldı.



SEYAHAT UYARISI YUMUŞATILDI

Öte yandan Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da yumuşattı. Bakanlık bir yıl önce bazı Alman vatandaşlarının gözaltına alınması üzerine Türkiye’nin her yerinde Alman vatandaşlarının gözaltına alınma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekerek, ‘Türkiye’ye gitmeyin uyarısında’ bulunmuştu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı, tutuklanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde genel bir uyarıyla yetinildi.

Almanya'nın Türkiye ile ilgili kararları, Türkiye'de 2 yıl süren OHAL uygulamasına 19 Temmuz'da son verilmesinin ardından geldi.

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