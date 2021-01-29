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HaberlerDünyaAlmanya'da uçuş yasağı başlıyor!
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Almanya'da birçok ülkeye uçuş yasağı başlıyor!

Almanya'da uçuş yasağı yarından itibaren başlıyor. Mutasyona uğramış Kovid-19 nedeniyle getirilen uçuş yasağı kapsamında 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler ülkeye giriş yapamayacak. Ancak Brüksel, sınırların kapatılmasını, Birlik içindeki ticareti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle desteklemiyor. 

Almanya'da uçuş yasağı başlıyor!
İHA

Uçuş yasağı, Pazar gününden itibaren Güney Afrika’daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacak.

Almanya’da ikamet eden ve ikamet hakkına sahip kişiler ve malların dolaşımı için ise giriş yasaklarında istisnalar yapılacak. Geri dönen Almanlar için sıkı test ve karantina zorunluluğu geçerli olurken, hava yollarının yanı sıra tren, otobüs ve nakliye şirketlerinin de yarından itibaren söz konusu bölgelerden Almanya’ya insan taşımasına izin verilmeyecek.

Almanya'da şimdiye kadar 3,5 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, şimdiye kadar 3,5 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtıldığını, 2.2 milyon dozun kullanıldığını, bunların 400 bininin ikinci doz olarak insanlara yapıldığını aktardı, "Halkın yüzde 2,2'sine ilk doz aşısı yapıldı." dedi.

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 839 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 55 bin 752’ye çıktı.

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