Almanya'dan yeni 'tarife savaşı' uyarısı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Korbinian Wagner, hükümetin haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisi getirmesini değerlendirdi.

Küresel ticarette bir "tarife savaşı" uyarısında bulunan Wagner, "Bir tarife savaşını önlemek istiyoruz." dedi.

"Bu nedenle ABD hükümetiyle görüşmelerimizde ve müzakerelerimizde sonunda her iki tarafın da yararına olabilecek bir sonuca ulaşabiliriz." ifadesini kullanan Wagner, söz konusu tarifelere karşı olası tedbirlerin alanının da "çok geniş" olduğunu söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de Avrupa-ABD görüşmelerinde odak noktasının bir ticaret savaşını önlemek olması gerektiğini bildirdi.

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Hebestreit, "Şu anda hala ABD ile görüşmelerde bir ticaret savaşını önleyebilecek bir anlaşmaya varmayı umuyoruz." dedi.

Bir gazetecinin Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı olası yaptırımları sorusuna ise Hebestreit, "Şu anda hiçbir şeyin masadan kaldırılmadığını söyleyebilirim. Bunun yerine her şeye bakıyoruz." cevabını verdi.

Hebestreit, Trump'ın tarifelerine karşı alınacak tedbirler konusunda AB Komisyonu'nun öncülüğünde Birlik içinde "maliyet ve fayda hesaplaması" yapılacağını sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi 26 Mart'ta imzaladı. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ: 'ABD'DEKİ ÜRETİM DE OLUMSUZ ETKİLENİR' Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), dün ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından endişe duyulduğunu, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini bildirmişti. REKLAM ACEA Genel Müdürü Sigrid de Vries, Avrupa otomobil üreticilerinin uzun süredir ABD'ye yatırım yaptığını, ülkede istihdam sağladığını, ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ve ABD hükümeti için ciddi vergi geliri sağladığını anımsatarak, "ABD Başkanı Trump'ı tarifelerin yalnızca küresel otomobil üreticileri üzerindeki değil, aynı zamanda ABD'deki yerel üretim üzerindeki olumsuz etkisini de dikkate almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vries, yeni tarifelerin yalnızca ABD'ye yapılan ithalatı etkilemeyeceğini, otomotiv parçalarına yönelik önlemlerin ABD'deki ihracat pazarlarındaki otomobil üreticilerine de zarar vereceğini kaydetmişti.