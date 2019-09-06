Almanya, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu maçında Hollanda'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip 9. dakikada Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Hollanda Frenkie De Jong'un golüyle eşitliği yakaladı.
Dakikalar 66'yı gösterirken Almanya'da Jonathan Tah kendi kalesine attığı golle Hollanda'yı öne geçirdi.
Mücadelede 73. dakika oynanırken Almanya'da kazanılan penaltıda topun başına Toni Kroos geçti ve skoru 2-2'ye getirdi.
79. dakikada Donyell Malen, Hollanda'yı yeniden üstünlüğe taşıdı.
Maça 11'de başlayan Galatasaraylı Ryan Babel, 81. dakikada yerini Nathan Ake'ye bırakırken Hollanda 90. dakikada Georginio Wijnaldum ile bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Almanya 4. maçlar sonunda 9 puanda kalıp ilk mağlubiyetini yaşarken Hollanda 3. maçında 6. puanını aldı.
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