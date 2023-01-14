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Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı

Almanya, Baltık Denizi bölgesindeki yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi terminali kurdu. Ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayacak olan tesis, Almanya'nın enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltacak önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı - Enerji haberleri
AA

Enerji krizinde sanayinin çarklarının dönmesi için çabalayan Almanya'nın ilk özel yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ticari operasyonlara resmi olarak başladı.

Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin bölgesinde ilk özel sektör tarafından finanse edilen yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ile Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner’in katılımıyla hizmete açıldı.

Scholz, açılışta, "Bu kışı atlatıyoruz. Gaz arzı kesintiye uğramadı ve Almanya'nın her yerinde, birçok kişinin uzun süredir arzda endişelenmesinden farklı olarak gaz tedarikini sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin, enerji arzını güvence altına almak için yoğun çabalarına ve küresel piyasalarda doğal gaz fiyatlarının düştüğüne işaret eden Scholz, "Almanya'da da bir ekonomik kriz gerçekleşmedi." dedi.

"GAZ TEDARİK GÜVENLİĞİ ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ SİYASİ ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ"

Bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti, bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Alman hükümeti, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği enerji kriziyle mücadele ederken, Scholz, söz konusu savaşın ardından Alman hükümetinin ülkede ilk LNG terminallerini hızla inşa etmeye karar verdiğini duyurdu.

Almanya'nın bir dizi LNG ithalat terminali inşa etme çabaları, Rusya'nın Avrupa’ya gaz arzını azaltmasının ardından yoğunlaştı.

Rekor yüksek gaz fiyatlarına rağmen Alman hükümetinin gaz depolama tesislerini doldurmak ve LNG ithalat altyapısını kurmak için acele etmesiyle, gaz tedarik güvenliği Almanya'nın en önemli siyasi önceliklerinden biri oldu.

TESİS ALMANYA'NIN DOĞAL GAZ TALEBİNİN YÜZDE 5'İNİ KARŞILAYACAK

İlk özel sektör LNG terminalinin bugün açılması, Almanya'nın alternatif doğal gaz kaynakları bulma planlarında bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Yerel yönetimlerden onay alması 3 hafta geciken Lubmin yüzer LNG terminali, "yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi" adı verilen özel donanımlı "NEPTUNE" isimli bir gemiyi içeriyor.

LNG ithalat terminali olarak hizmet verecek olan yeni tesis, Almanya’nın doğal gaz talebinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılamaya yetecek kadar yıllık 5 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazı gaz haline dönüştürme kapasitesine sahip bulunuyor.

Yüzer terminalin, Almanya'nın Rusya'dan tedarik eksikliğinden kaynaklanan gaz arzındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olması amaçlanıyor.

LNG TERMİNALLERİ ÜLKENİN İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ SAĞLIYOR

Deutsche ReGas tarafından işletilen Lubmin tesisi, Almanya'daki operasyonel durumdaki ikinci FSRU tabanlı terminal özelliğini taşıyor.

Alman enerji şirketi Uniper ve ortaklarının Wilhelmshaven'da Almanya'nın ilk FSRU tabanlı LNG tesisi, 17 Aralık 2022'de hizmete açılmıştı.

2 FSRU gemisinin bu yıl içinde Aşağı Saksonya'daki Wilhelmshaven'da ve Schleswig-Holstein'daki Brunsbüttel'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Stade şehrine de 2023'ün sonuna kadar bir FSRU yerleştirilecek.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığına göre, söz konusu LNG terminalleri Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının üçte birini karşılayabilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ARDINDAN ALMANYA KÖMÜRE DÖNDÜ

Almanya'nın enerji kıtlığını önleme girişimi aynı zamanda kömür yakıtlı elektrik santrallerinin yeniden etkinleştirilmesinin yanı sıra Almanya'nın kalan üç nükleer santralinin ömrünün uzatılmasını da içeriyor.

2045’e kadar karbon nötr olma hedefi bulunan Almanya, daha önce 2038'de kömürle çalışan termik santralleri kapatmayı hedeflediğini açıklamış ve 2021'de bazı santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti.

Kömürden elektrik üretiminin sonlandırılması için hedeflenen tarihi 2038'den 2030'a çekmek, Alman koalisyon hükümetinin geçen yıl temel seçim vaatlerinden biriydi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da bir enerji krizini tetiklemesinin ardından bu hedefi tutturmak zorlaşırken, Rusya’dan doğal gaz alımını durduran Almanya, alternatif bir enerji arzını güvence altına almak için yerli kömür endüstrisine dönme kararı aldı.

Bu süreçte Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla Alman hükümeti, daha önce kapatacağını açıkladığı nükleer santralleri de açık tutma kararı aldı.

Geçen yıl, Alman hükümeti, kömür ile çalışan bazı santralleri tekrar şebekeye bağlamak için harekete geçti ve kapatılması gereken birkaçının ömrünü uzattı.

Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyordu.

Fotoğraf: AA

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