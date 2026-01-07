Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.104,36 %0,67
        DOLAR 43,0528 %0,05
        EURO 50,3669 %0,08
        GRAM ALTIN 6.162,12 %-0,88
        FAİZ 36,67 %0,36
        GÜMÜŞ GRAM 109,62 %-2,55
        BITCOIN 92.063,00 %-1,24
        GBP/TRY 58,1455 %0,02
        EUR/USD 1,1690 %0,01
        BRENT 60,50 %-0,33
        ÇEYREK ALTIN 10.074,95 %-0,89
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı

        Almanya'da işsiz sayısı, zayıf ekonomi ve kış tatili nedeniyle Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 23 bin artarken, iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı rakamları görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin Aralık 2025 verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, aralık ayında kasım ayına kıyasla 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bin oldu.

        Bu artış, iş gücü piyasasının, zayıflayan ekonominin toparlanmakta zorlanması, Noel ve yeni yıl öncesi kış tatili nedeniyle gerçekleşti.

        Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı da aralıkta kasıma göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 900 bin oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti aralıkta 5 bin kişi artması yönündeydi.

        Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı aralıkta 0,1 puan artarak yüzde 6,2'ye yükseldi. Aralıkta şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 35 bin azalarak 619 bin oldu.

        REKLAM

        Ortalama işsizlik oranı yüzde 6,3'e yükseldi

        Geçen yıl için ortalama işsizlik 161 bin artışla 2 milyon 948 bine yükseldi. Ülkede 2024'te yüzde 6 olan ortalama işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,3'e yükseldi.

        2025'te şirketlerin ortalama boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 62 bin azalarak 632 bin oldu.

        "Ekonomik büyüme hız kazanırsa, iş gücü piyasası da zaman farkıyla birlikte toparlanacaktır"

        Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasının ekonomik ivmeden yoksun kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel olarak, bir yıl öncesine göre daha zayıf durumda. Ancak, dibe ulaştığımıza dair birkaç işaret var." ifadelerini kullandı.

        Ekonomik tahminler göz önüne alındığında bu yıl iş gücü piyasasında hafif bir toparlanma beklediklerini aktaran Nahles, "Ekonomik büyüme hız kazanırsa, iş gücü piyasası da zaman farkıyla birlikte toparlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Nahles, Almanya'da demografik değişim gibi olumsuz faktörlerin bu ivmeyi yavaşlatabileceğini belirterek, hizmet, eğitim ve sağlık sektörlerinde istihdamın artmaya devam ettiğini, imalat sektöründe daha fazla iş kaybı beklendiğini ifade etti.

        REKLAM

        Almanya iş gücü piyasasının 2010'dan bu yana en kötü aralık ayı rakamları

        ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin analizinde, Almanya iş gücü piyasasının 2010'dan bu yana en kötü aralık ayı rakamlarını kaydettiğini belirtti.

        Almanya'nın iş gücü piyasasının kötüleşmeye devam ettiğini savunan Brzeski, "Almanya'da işsizlik 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bine ulaştı ve 2010'dan bu yana aralık ayı için en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

        Brzeski, son 4 yılda Almanya'da işsiz sayısının yaklaşık 500 bin kişi arttığını aktararak, "Bu kademeli kötüleşme, ders kitaplarında yer alan ekonomi teorisini yansıtıyor, ekonomi 5 yıldan fazla bir süredir fiilen durgunlaşmış durumda ve sanayi ciddi yapısal zorluklarla karşı karşıyayken, iş gücü piyasasındaki bozulma kaçınılmazdı.”" görüşünü paylaştı.

        Carsten Brzeski, Alman iş piyasasındaki kademeli bozulmanın devam etmesinin muhtemel olduğunu ve bu durumun 2026'da özel tüketimin toparlanmasını açıkça zorlaştıracağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aç kalan sincaplar mahalleliye misafir oluyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin şefkatiyle pencerelere misafir oluyor. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"