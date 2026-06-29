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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası ALMANYA- PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        ALMANYA- PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan doruğa çıkarken Almanya ile Paraguay arasında oynanacak kritik karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Eleme turunun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan bu önemli maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Almanya ile Paraguay’ın karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 32 turunun öne çıkan karşılaşmalarından biri olan bu kritik randevunun oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

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        ALMANYA-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Almanya ile Paraguay arasındaki mücadele, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın başlama saati 23.30 olarak belirlenirken, Türkiye’de maç pazartesini salıya bağlayan gece ekranlara gelecek.

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        ALMANYA-PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Almanya ile Paraguay arasında oynanacak kritik mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını bu önemli karşılaşmayla birlikte ekran başında takip edebilecek.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLA

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        ALMANYA-PARAGUAY MAÇININ GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

        Almanya-Paraguay maçından galip ayrılan ekip, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın kazananıyla eşleşme hakkı elde edecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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