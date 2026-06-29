ALMANYA- PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Almanya ile Paraguay’ın karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 32 turunun öne çıkan karşılaşmalarından biri olan bu kritik randevunun oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…