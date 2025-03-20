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        Haberler Dünya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan İmamoğlu açıklaması | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan İmamoğlu açıklaması

        Almanya Şansölyesi Scholz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek için büyük çaba sarf ettik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türk demokrasisi ve ilişkimiz açısından üzücü bir olaydır. Siyasi muhalefet yargılanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:59
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        Scholz'dan İmamoğlu açıklaması
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

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        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman Şansölye, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek için büyük çaba sarf ettik." dedi.

        Scholz mesajında, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türk demokrasisi ve ilişkimiz açısından üzücü bir olaydır. Siyasi muhalefet yargılanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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