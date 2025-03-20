Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan İmamoğlu açıklaması Almanya Şansölyesi Scholz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek için büyük çaba sarf ettik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türk demokrasisi ve ilişkimiz açısından üzücü bir olaydır. Siyasi muhalefet yargılanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 20.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:59 facebook

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