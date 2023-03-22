Flick, Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "En başarılı döneminde dünyanın en iyi futbolcularından biriydi. Neredeyse on yıl boyunca milli takımın şekillenmesine yardımcı oldu. 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında da belirleyici bir katkısı oldu." dedi.

Alman teknik adamın Mesut Özil ile çalışmaktan büyük keyif aldığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü yeteneklere sahipti, tekniği ve oyuna bakışı olağanüstüydü." görüşlerine yer verildi.

Milli futbolcu Antonio Rüdiger ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün çocuklarıma Özil'in ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu ve gördüğüm en yetenekli oyunculardan biriyle aynı sahayı paylaştığım için ne kadar ayrıcalıklı olduğumu anlatacağım." ifadesini kullandı.

Mesut Özil ile 2014'te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Jerome Boateng de Instagram'da paylaştığı fotoğrafların hikayesinde "Bu formayı giymiş en iyi oyunculardan biri. Tüm anılar için teşekkürler ve böylesine inanılmaz bir kariyer için tebrikler." şeklinde görüş belirtti.