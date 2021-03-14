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Almanya’da Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyalet meclisi seçimleri yapıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçiminde Yeşiller yüzde 31 oranında oy olarak birinci çıkarken, Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçiminden ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 34,5 oy oranıyla birinci oldu

Almanya’da Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyalet meclisi seçimleri yapıldı
AA

Ülkenin güneybatısındaki iki eyalette yaklaşık 10,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre 7,7 milyon seçmenin bulunduğu Baden-Württemberg'de Yeşiller oyların yüzde 31'ini alarak birinci çıktı.

Yeşiller, 2016'da yapılan son eyalet meclisi seçimine göre oy oranını 0,7 puan artırdı.

Böylelikle 10 yıldan beri eyaleti yöneten Windfried Kretschmann'ın gelecek 5 yıl için de hükümeti kurması bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oy oranı bir önceki seçimlere göre 4 puan düştü ve yüzde 23 ile ikinci oldu.

SPD yüzde 12 ile üçüncü olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ile Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 11,5 oranında oy olarak dördüncü çıktılar.

SPD, 5 yıl önceki seçimlere göre 0,7, AfD ise 3,6 puan kaybederken, FDP 2016'ya göre oy oranını 3,2 puan artırdı.

Sandık çıkış anketine göre Sol Parti, yüzde 3,5 oranında oy olarak seçim barajına takıldı ve gelecek dönemde de Baden-Württemberg Eyalet Meclisinde yer almayacak.

RHEİNLAND-PFAİZ EYALETİNDEKİ SEÇİMLER

3,1 milyon seçmenin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde ise SPD, 2016'ya göre oy oranını 1,7 puan kaybetmesine rağmen yüzde 34,5 ile birinci çıktı.

Böylelikle eyaleti 8 yıldan beri yöneten Malu Dreyer'in yeni hükümeti de kurması bekleniyor.

CDU bu eyalette oy oranında 5,8 puan düşüş yaşayarak yüzde 26 ile ikinci oldu.

Oy oranı 2,1 puan gerileyen AfD yüzde 10,5 ile üçüncü olurken, seçimlerden yüzde 8,5 oranında oy alan Yeşiller dördüncü, 6,5 oy oranıyla FDP beşinci çıktı.

Yeşiller bu eyalette oy oranını 3,2, FDP de 0,3 puan arttırdı.

Sandık çıkış anketine göre Serbest Seçmenler (FW),oy oranını 3,3 puan artırarak yüzde 5,5 ile altıncı oldu.

Yüzde 2,5 oranında oy alan Sol Parti bu eyalette de seçim barajına takıldı ve eyalet meclisinde yer almayacak.

Seçimler Kovid-19 tedbirler uygulanarak yapıldı. Daha önceki seçimlere göre bu seçimde seçmenlerin birçoğunun daha önceden mektupla oy kullanma yolunu seçtiği belirtildi.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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