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        Haberler İş-Yaşam Almanya’da enflasyon temmuzda hız kesti - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya’da enflasyon temmuzda hız kesti

        Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:56
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        Almanya'da enflasyon temmuzda hız kesti
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 6,2 arttı.

        Ülkede bir önceki ayda enflasyon yıllık bazda yüzde 6,4 düzeyinde gerçekleşmişti.

        Almanya'da enflasyon temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

        Ülkede çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon bir önceki ayda yüzde 5,8 düzeyinde gerçekleşmişti.

        İstatistik Ofisi’nin açıklamasında ülkede gıda fiyatlarının, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 11 yükseldiği belirtildi.

        Ülkede gıda fiyatlarındaki artış bir önceki ayda yıllık bazda yüzde 13,7 olarak kaydedilmişti.

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