Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

"SAKİNLEŞTİRİCİ ALIP ÇIKTIM"



Almeda Abazi, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta Tolga’nın dediği gibi atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben ilk defa bugün çıktım dışarı. Kayınvalidem geldiği için biraz ısrar ettiler. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. İstanbul’da 'Hangisi sağlam?', 'Nereler değil?' diye bölgeleri araştırıyorum. Bugün bu süreçte anca dışarı çıkabildim" şeklinde konuştu.