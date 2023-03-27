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Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, yaşanan deprem felaketlerinin ardından uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıktığını ifade etti. "Kayınvalidem geldiği için biraz ısrar ettiler. Sakinleştirici alıp çıktım" diyen Abazi, "Bir de anne olduğum için deprem sürecinde ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu" ifadelerini kullandı

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  • Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Etiler'deki bir restoranda görüntülendi.
  • Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım - Magazin haberleri

    "ŞİMDİ BİRAZ DAHA SORUMLULUK ALMA ZAMANI"

    6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardıma giden Sayışman, o anlar hakkında konuştu.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Tolgahan Sayışman, "Herkese hayırlı ramazanlar. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa iftar sözümüz var. Bazı çadırları ziyarette bulunacağız. Son durumu, son nabzı tekrar ölçüm, yardımlara devam edeceğim. Kimse unutmasın. İlk zamanlarda herkes coşku ile Allah razı olsun yardımlarını, desteklerini yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.
  • Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım - Magazin haberleri

    "SAKİNLEŞTİRİCİ ALIP ÇIKTIM"

    Almeda Abazi, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta Tolga’nın dediği gibi atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben ilk defa bugün çıktım dışarı. Kayınvalidem geldiği için biraz ısrar ettiler. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. İstanbul’da 'Hangisi sağlam?', 'Nereler değil?' diye bölgeleri araştırıyorum. Bugün bu süreçte anca dışarı çıkabildim" şeklinde konuştu.
  • Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım - Magazin haberleri

    "BU SÜREÇTE HEP ARIYORUM"

    Muhabirlerin, "Hatta bu süreçte Tolgahan Bey'in hep yanınızda ve yakınınızda olmasını istiyormuşsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna da yanıt veren Abazi, "Normalde hiç aramam, 'Gel' diyen bir insan değilim ama bu süreçte hep arıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım - Magazin haberleri

    "EVE DAHA ÇOK VAKİT AYIRMAK İSTİYORUM"

    Sayışman da, "Ben de mecburen sette oluyorum. Bir yandan da set ve çalışma saatlerim oluyor. Eve daha çok vakit ayırmak istiyorum artık. Çocuklardan bağımsız bir şey yapamıyoruz. Gittiğimiz her yere onları da götürüyoruz artık" dedi.

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