Almila Ada, evlilik teklifi aldı
Ünlü oyuncu Almila Ada, doğum gününde aldığı evlilik teklifine, "Evet" dedi
Giriş: 12.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:57
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'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerde rol alan oyuncu Almila Ada, evleniyor.
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30 yaşındaki oyuncu, bir süredir Yunanistan'da sevgilisiyle birlikte tatil yapıyordu.
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Almila Ada, doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisinden aldığı bu teklife "Evet" yanıtını verdi.