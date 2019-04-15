Uzun süredir eşiyle birlikte Londra’da yaşayan 51 yaşındaki Almula Merter kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindi. Ünlü oyuncu o süreci canlı yayında anlattı. İşte Merter'in açıklamalarından satırbaşları:
Ben çok uzun süre çocuk yapmak için uğraştım. En son doktorlar artık daha fazla zorlama ‘ölebilirsin’ dediler. O kadar çok çocuk istiyordum ki anlatamam.
Sonra bir gün dizi izliyordum, orada bir aile evlat ediniyordu. Onun üzerine eşime dedim ki ‘biz de evlat edinelim’ İngiltere’de başvurumuzu yaptık. 7-8 ay bekledik. Karar versinler diye… Bizi çok araştırdılar.
Çok uzun araştırmalar sonra telefon geldi. ‘İki kardeş var, almak ister misiniz’ dediler. Biz hep ‘bir’ diye düşünüyorduk ama ‘kardeşler ayrılmasın’ dedik. Bizi kursa tabi tuttular. Bir sürü sınavdan geçtik. 15 – 16 kişilik jürilerin karşısında soruları yanıtladık.
Nasıl yetiştireceksin, hangi dili öğreteceksin, nasıl anlaşacaksınız?’ diye birçok soru sordular… Çocukları görmeden önce bize fotoğraf gönderdiler, biz daha önce hiç görmemiştik çocukları…
Fotoğraflardan ‘siz istiyor musunuz, bu çocukları?’ diye sordular… Orada gidip, sen ‘çocuk seçeceksin’ diye bir şey yok. Onlar sana gönderiyor fotoğrafı… Fotoğrafı aldım başucuma koydum, sabah kalkıyorum bakıyorum, tekrar tekrar bakıyorum… Yakın arkadaşlarıma gönderiyorum, ‘bakın bunlar’ diye… Sonra ben ‘tamam devam ediyoruz’ dedim.
Yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı bize… Çocuklar böyle, anne babası şöyle diye… Biz aşama aşama ilerledik. Sonunda dediler ki 15 Şubat’ta çocukları göreceksiniz.
Kapıdan girdik, kızım beni görünce kucağıma atladı ‘anne’ diye boynuma sarıldı. Etrafındaki herkese ‘benim artık annem babam var, ben annem babamla evimize gideceğim’ diye okuldaki herkese söylemiş… Çünkü onlara da daha önceden söylemişler ve alıştırmışlar… Çocuklarımın biri kız, biri erkek… Erkek olan 4,5 aylıktı henüz… Şimdi erkek olan 20 aylık… Kızım biraz daha büyüktü.
Bir hafta boyunca alışma süreci gerçekleşti, şu anda 1.5 yıl oldu. Çocuklarım eve girdiği gün babam hayatını kaybetti. O çocuklar olmasaydı, ben çok ama çok kötü olurdum. Benim babama bağlılığımı biliyorsunuz… O çocuklar beni hayata bağladı.
Kızımın adı Maya Elizabeth… Oğlumun adı Ferdi Merter babamın adını taşıyor.
Babam çocukları telefonda gördü. Yoğun bakıma alındığında, çocuklarımı yanına soktum elini tuttular. Çocuklarım İngiliz, Türkçe’yi yavaş yavaş öğreniyorlar...
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