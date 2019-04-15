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Kapıdan girdik, kızım beni görünce kucağıma atladı ‘anne’ diye boynuma sarıldı. Etrafındaki herkese ‘benim artık annem babam var, ben annem babamla evimize gideceğim’ diye okuldaki herkese söylemiş… Çünkü onlara da daha önceden söylemişler ve alıştırmışlar… Çocuklarımın biri kız, biri erkek… Erkek olan 4,5 aylıktı henüz… Şimdi erkek olan 20 aylık… Kızım biraz daha büyüktü.