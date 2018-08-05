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Alp Dağları nerede? İşte harita üzerinde Alp Dağları...

Alp Dağları'nda 20 kişilik yolcu uçağının düşmesi gözleri doğa harikası bölgeye çevirdi. Özellikle; Alp Dağları nerede? sorusu, yaşanan acı olay sonrası cevabı en çok aranan sorular arasında yerini aldı. İşte cevabı...

05.08.2018 - 16:51 | Güncelleme:

İsviçre Alpleri'nde 20 kişiyi taşıyan eski model bir uçak kaza yaptı. Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için 5 helikopter sevkedildi ancak polis kazada 20 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Yaşanan acı olay sonrası Alp Dağları araştırılmaya başlandı. Peki; Alp Dağları nerede? İşte cevabı...

ALP DAĞLARI NEREDE?

Alpler, Orta Avrupa'da yer alan büyük dağ silsilesi. İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın hemen hemen hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli yer tutar. Coğrafi olarak 44°-48° kuzey enlemleri ve 5°-18° doğu boylamları arasında bulunur. Ekvator'dan ve Kuzey kutbundan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. 207.000 km² bir alanı kaplar.

Alpler baştan başa İtalya'yı geçen Apeninleri, Slovenya ve Hırvatistan kıyısında uzanan Dinar Alplerini, Balkan ve Karpat Dağlarını içine alır. Bazı fasılalarla Anadolu'da Toros Dağlarıyla devam ederek, İran'a geçer ve oradan Orta Asya'ya uzanır.

Alp Dağları kendi içinde üç kısma ayrılır: Batı, Orta ve Doğu Alpler. Batı Alp Sıradağlarında Maritime, Cotian, Dauphine, Graian ve Pennine Alpleri önemlilerindendir. Maritime Alpleri, Riviera kıyıları ve İtalya ovaları boyunca yükselir ve 3000 metrenin üzerinde zirvelere sahiptir. Pennine Sıradağları en dikkat çekicisi olup, 96 km civarında uzunluğa ve Alplerin en çok görmeye değer tepelerine sahiptir. Batı ucunda, Fransa ve İtalya'nın birleştiği yerde Mont Blanc Tepesi mevcuttur. Karlarla kaplı bu tepe deniz seviyesinden 4810 metre yükseklikte olup Kıta Avrupa'sının (Avrupa'nın Balkanlar'a kadar olan kısmı.) en yüksek tepesidir. Pennine Alplerinin diğer ucundaki Monte Rosa 4634 m yüksekliktedir. İsviçre ve İtalya sınırında bulunan Matterhorn ise bıçak gibi yükselerek 4478 metreye ulaşır.

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