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Alp Kılınç Hande Erçel davasında karar verildi! Alp Kılınç Hande Erçel'e ne dedi?

Twitter'da TT listesinde giren Alp Kılınç Hande Erçel davasında karar verildi. Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı

Alp Kılınç Hande Erçel davasında karar verildi! Alp Kılınç Hande Erçel'e ne dedi?

Alp Kılınç Hande Erçel'e ne dedi? Sosyal medyanın gündemine oturan Alp Kılınç Hande Erçel davasında verilen karar konuşuluyor.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Alp Kılınç

ALP KILINÇ HANDE ERÇEL ARASINDA NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi.

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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